Buscan a dos personas tras arrastre de camioneta en Guanaceví
Una creciente del río que atraviesa la cabecera municipal de Guanaceví arrastró al menos dos vehículos, uno de ellos con dos personas a bordo, quienes permanecen desaparecidas mientras se mantiene un operativo de búsqueda.
El coordinador Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que el aumento del caudal se registró poco después de las 18:00 horas de este sábado, tras las lluvias intensas registradas en municipios de la sierra y las quebradas de Durango.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las dos personas intentaban cruzar el caudal a bordo de una camioneta cuando fueron arrastradas por la corriente. El vehículo fue localizado posteriormente aguas abajo, pero no así sus tripulantes.
La Coordinación Municipal de Protección Civil y otras corporaciones de auxilio mantienen las labores de búsqueda, que serán reforzadas por elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al 71 Batallón de Infantería.
Protección Civil pidió a la población mantenerse alejada de ríos y arroyos y evitar intentar cruzarlos durante lluvias intensas o cuando presenten crecientes.