La Fiscalía General del Estado de Sinaloa pidió apoyo para localizar a los familiares de 28 personas fallecidas que ya fueron identificadas y cuyos restos permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo). La dependencia incorporó nuevas fichas a su listado público para que puedan consultarlas quienes buscan a un ser querido.

Entre las personas identificadas está David Díaz Escárcega, nacido en Durango el 4 de julio de 1970, de acuerdo con los datos aportados por el Instituto Nacional Electoral (INE). Su ficha señala que fue localizado en el cruce del bulevar Pedro Infante y la calle Norma Corona, en la colonia Congreso del Estado, en Culiacán. Sus restos ingresaron al Semefo el 25 de agosto de 2023.

Entre sus señas particulares, la ficha describe tatuajes con las palabras «Sarahi» y «Forever» en el brazo derecho, así como una cicatriz en el antebrazo del mismo lado. Su registro tiene el folio 2133.

Dónde consultar las fichas y pedir informes

La Fiscalía de Sinaloa publicó las fichas en el apartado «Personas fallecidas identificadas no reclamadas» de su portal. Las identificaciones se realizaron mediante la digitalización y el cotejo de huellas dactilares, en coordinación con el INE y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Consultar el listado oficial.

Si alguna ficha pudiera corresponder a un familiar, el Semefo de Sinaloa atiende en el 667 760 35 28, extensión 14802. La Fiscalía pidió compartir el aviso para que llegue a las familias que siguen buscando a sus seres queridos.