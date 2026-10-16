Buscan a Hillary Vanessa, joven que fue vista por última vez en fraccionamiento Barcelona

A través de una cédula de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Durango, a través del Protocolo Alba, se pidió la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar a una joven reportada como desaparecida en el fraccionamiento Barcelona, de la capital duranguense.

De acuerdo con los datos de la ficha de búsqueda, Hillary Vanessa Villa Valenciano, de 18 años de edad y con fecha de nacimiento del 4 de julio de 2008, fue vista por última vez el pasado jueves 15 de octubre en el fraccionamiento Barcelona.

La joven es descrita con una estatura de 1.55 metros, complexión delgada, tez blanca, con cabello ondulado y largo color negro, cara redonda, ojos medianos color café, nariz recta, cejas semipobladas, orejas con lóbulo derecho adherido, y boca pequeña con labios delgados.

Como señas particulares, Hillary Vanessa cuenta con un lunar redondo color café cerca de la nariz del lado derecho, y una perforación en la ceja derecha.

La última vez que fue vista, la joven llevaba un vestido de color café, bolsa de mano pequeña color negro y zapatillas color crema.

Se tema que Hillary pueda ser víctima de algún delito, por lo que se pide a la ciudadanía que, en caso de tener información que ayude a dar con su paradero, la comuniquen al correo electrónico [email protected], o bien, al número de emergencias 911.