Buscan a hombre de 53 años desaparecido en el fraccionamiento Milenio 450

Un hombre de 53 años de edad es buscado por sus familiares y autoridades, luego de que desde el pasado 1 de octubre se desconoce su paradero, tras ser visto por última vez en el fraccionamiento Milenio 450, de la ciudad de Durango, por lo que se teme que pudiera haber sido víctima de algún delito.

La persona desaparecida fue identificada como Jesús Martínez Rodríguez, de 53 años de edad, quien nació el 27 de junio de 1973 y cuya ausencia fue denunciada formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) el pasado 12 de octubre.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, Jesús tiene una estatura aproximada de 1.70 metros, complexión mediana, tez blanca, cabello corto, lacio y entrecano, además de rostro ovalado y ojos medianos de color café.

Entre sus características físicas también se encuentran cejas pobladas, nariz recta, boca grande, labios delgados y orejas medianas, mientras que como seña particular presenta una cicatriz de aproximadamente 30 centímetros de longitud en la región izquierda de la espalda.

Hasta el momento se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, así como las circunstancias en las que se perdió contacto con él. Debido a que no se tienen noticias de su paradero, las autoridades mantienen activa su búsqueda, ante el temor de que pudiera encontrarse en una situación de riesgo.

La Fiscalía General del Estado de Durango solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita localizar a Jesús Martínez Rodríguez, por lo que cualquier dato que contribuya a su búsqueda puede proporcionarse al número de emergencias 911 o mediante el correo electrónico [email protected].