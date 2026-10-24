Buscan a Joselyn Alexandra, estudiante del Conalep desaparecida en la ciudad de Durango

A través de una ficha de búsqueda, difundida por la Fiscalía General del Estado de Durango y Protocolo Alba, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para tratar de localizar a una menor de 15 años de edad, estudiante del Conalep, quien se encuentra desaparecida desde este pasado viernes 23 de octubre.

Joselyn Alexandra Robles Flores fue vista por última vez el pasado viernes 23 de octubre en el fraccionamiento Ciudad Industrial, en la ciudad de Durango.

La menor, con fecha de nacimiento del 2 de febrero de 2011, es descrita con estatura de 1.55 metros, complexión mediana, tez morena clara, cabello lacio y largo color negro, cara ovalada, ojos pequeños color café oscuro, nariz perfilada, cejas semipobladas, orejas medianas y boca pequeña con labios gruesos.

Cómo señas particulares, Joselyn cuenta con un piercing en la nariz del lado derecho.

La última vez que fue vista, la menor vestía pantalón de mezclilla rasgado en color azul marino, suéter color café, camisa del uniforme de Conalep y tenis, marca Nike color negros.

Se teme que la adolescente pueda ser víctima de algún delito, por lo que se pide a la ciudadanía que, en caso de tener información que ayude a dar con su paradero, la comuniquen a través del correo electrónico [email protected], o al número de emergencias 911.