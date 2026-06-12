Buscan a joven con autismo que salió de su casa en Villas del Guadiana y ya no volvió

Una familia duranguense se encuentra preocupada, luego de que uno de sus integrantes no ha regresado a casa, por lo que piden la ayuda de la ciudadanía para encontrarlo.

Se trata del joven Manuel Fernando Moncivais Torres de 18 años de edad , según la información compartida, salió de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas del Guadiana de Durango capital, desde las 14:00 horas y no han podido localizarlo.

Mide 1.70 de estatura y es una persona que padece autismo, su vestía un pants y playera gris, así como tenis color blanco.

En caso de reconocerlo y saber de su paradero, comuníquese al número de emergencias 911.