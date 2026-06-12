Buscan a joven con autismo que salió de su casa en Villas del Guadiana y ya no volvió
Una familia duranguense se encuentra preocupada, luego de que uno de sus integrantes no ha regresado a casa, por lo que piden la ayuda de la ciudadanía para encontrarlo.
Se trata del joven Manuel Fernando Moncivais Torres de 18 años de edad, según la información compartida, salió de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas del Guadiana de Durango capital, desde las 14:00 horas y no han podido localizarlo.
Mide 1.70 de estatura y es una persona que padece autismo, su vestía un pants y playera gris, así como tenis color blanco.
En caso de reconocerlo y saber de su paradero, comuníquese al número de emergencias 911.