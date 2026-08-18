Buscan a joven de Sinaloa desde hace dos meses; perdió contacto con su familia al llegar a Durango

A través de redes sociales, una familia sinaloense ha compartido la ficha de búsqueda por la desaparición de uno de sus integrantes, quien salió desde hace dos meses de Sinaloa hacia Durango y no volvieron a saber de él.

Se trata de Jesús Eduardo Escalante Armenta, de 24 años , originario del municipio de Ahome y quien salió el día 11 de junio del 2026 de su casa cerca de las 10:30 horas.

Aunque la ficha no especifica que se dirigía hacia Durango, su familia compartió en redes que saben que llegó a este estado y desde entonces no volvieron a tener comunicación con él.

Entre sus características físicas están: mide 1.60 metros, aproximadamente, es de tez blanca, complexión mediana, cara cuadrada, ojos medianos, nariz mediana, cabello ondulado, frente amplia, boca mediana, cejas gruesas. En el antebrazo derecho, la ilustración de un búho que se extiende a lo largo de esa zona.

Vestía playera tipo polo de color blanco con franjas horizontales de color negro con amarillo, pantalón de mezclilla color azul, tenis de color blanco con negro, mochila de color rojo.

Han pasado dos meses de su no localización y su familia se encuentra muy preocupada; piden la ayuda de los duranguenses para poderlo encontrar.

Además de su ficha de búsqueda, su madre ha compartido las imágenes de la cámara de seguridad de su casa, en donde se aprecia el carro color rojo en el que subió y emprendió su camino.

En caso de tener información sobre su paradero, llamar al número de emergencia 911, al 668 2194525 de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa o al correo [email protected].