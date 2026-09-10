Justicia

PERSONAS DESAPARECIDAS

Buscan a joven que desapareció tras salir de su domicilio en la IV Centenario; padece convulsiones

La familia del menor proporcionó las características para facilitar su localización.

Buscan a joven que desapareció tras salir de su domicilio en la IV Centenario; padece convulsiones

Buscan a joven que desapareció tras salir de su domicilio en la IV Centenario; padece convulsiones

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un adolescente de 15 años fue reportado como extraviado luego de salir de su domicilio en la colonia IV Centenario y no regresar, de acuerdo con información preliminar proporcionada por su familia.

El reporte se recibió alrededor de las 22:00 horas del miércoles, luego de que sus familiares señalaron que el menor había salido de una vivienda ubicada en la calle Tenochtitlan, cerca de Bravo, aproximadamente a las 15:00 horas, sin que hasta ese momento conocieran su paradero.

Según las primeras versiones, el adolescente padece convulsiones y al momento de salir vestía playera, pantalón y cachucha negros, además de botines del mismo color. La familia inició su búsqueda y proporcionó las características físicas del menor para facilitar su localización.

Escrito en: Personas desaparecidas Durango joven desaparecido Durango salir, adolescente, convulsiones, momento

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Justicia

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas