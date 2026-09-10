Buscan a joven que desapareció tras salir de su domicilio en la IV Centenario; padece convulsiones

Un adolescente de 15 años fue reportado como extraviado luego de salir de su domicilio en la colonia IV Centenario y no regresar, de acuerdo con información preliminar proporcionada por su familia.

El reporte se recibió alrededor de las 22:00 horas del miércoles, luego de que sus familiares señalaron que el menor había salido de una vivienda ubicada en la calle Tenochtitlan, cerca de Bravo, aproximadamente a las 15:00 horas, sin que hasta ese momento conocieran su paradero.

Según las primeras versiones, el adolescente padece convulsiones y al momento de salir vestía playera, pantalón y cachucha negros, además de botines del mismo color. La familia inició su búsqueda y proporcionó las características físicas del menor para facilitar su localización.