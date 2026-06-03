Buscan a jovencita que salió de su casa en Durango capital y no ha regresado

La preocupación crece entre familiares de una joven que fue reportada como no localizada luego de perder contacto con ella desde la mañana del pasado lunes en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado la noche del martes al sistema de emergencias 911 por Manuela, quien informó que desconoce el paradero de su hija, identificada como Fátima Judith Ibarra González, de 24 años de edad.

De acuerdo con la información proporcionada, la joven salió de su domicilio alrededor de las 10:00 horas del lunes y desde entonces no había regresado a casa, lo que motivó a sus familiares a solicitar apoyo de las autoridades.

La mujer fue descrita como de complexión media, aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello largo color negro y ojos oscuros. Al momento de su desaparición vestía pants, blusa negra y una chamarra deportiva color rosa.

Como parte del seguimiento al reporte, elementos de seguridad se comunicaron con la madre de la joven, quien señaló que durante la tarde del martes logró tener contacto telefónico con su hija.

Según relató, cerca de las 15:00 horas Fátima Judith le llamó para decirle que se encontraba lejos de su domicilio, pero que ya se dirigía de regreso. Esa fue la última comunicación que sostuvo con ella.

Desde entonces no se ha tenido más información sobre su ubicación, ya que no responde llamadas ni mensajes. Las autoridades iniciaron las acciones de búsqueda y se mantienen atentas a cualquier dato que permita localizarla y confirmar su estado de salud.