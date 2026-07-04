Buscan a menor de edad que fue visto por última vez en el poblado 15 de Octubre, en Durango

A través de una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Durango, se solicitó la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar a un menor de edad que está desaparecido desde el pasado 24 de junio.

Se trata de Jesús Giovanni Martínez Pérez, de 17 años de edad, con fecha de nacimiento del 26 de diciembre de 2008, quien fue visto por última vez el 24 de junio en el poblado 15 de Octubre, del municipio de Durango.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Jesús Giovanni tiene una estatura de 1.70 m, es de complexión delgada, de tez morena clara, cabello corto color negro, cara cuadrada, ojos color café oscuro, nariz respingada, cejas pobladas, orejas pequeñas, y boca pequeña con labios delgados.

Como señas particulares, el menor de edad tiene un lunar en la entrepierna derecha.

La última vez que se le vio, vestía una playera color gris claro, pantalón de mezclilla color azul y tenis color gris.

Se teme que Jesús Giovanni pueda ser víctima de algún delito, por lo que se pide la ciudadanía que, en caso de tener información que ayude a dar con su paradero, la comuniquen a través del correo electrónico [email protected], o bien, a través del número de emergencias 911.