Buscan a menor que desapareció en Mezquital; se habría ido con alguien en una motocicleta

Familiares de Omar Arturo Mendoza Reyes, de 13 años, presentaron una denuncia por la no localización del menor, y temen que pueda ser víctima de algún delito.

Omar fue visto por última vez el 11 de septiembre en la localidad de Llano Grande, Mezquital, Durango, a donde acude a la secundaria, y la ficha de búsqueda se presentó el pasado 18 de septiembre.

Él y su familia son originarios de la localidad de El Carrizalillo, también perteneciente a El Mezquital.

Sobre la vestimenta que portaba, se informó que llevaba una sudadera negra con gorro, playera negra y pantalón de mezclilla negro. Aparentemente, se fue con una persona que viajaba en motocicleta.

Entre sus señas particulares tiene una cicatriz en el costado derecho y una quemadura en la planta del pie.

Sus características físicas son: cabello lacio, corto y castaño oscuro; estatura de 1.50 metros; complexión delgada; tez morena; ojos rasgados de color café oscuro; nariz chata; boca mediana y labios medianos.

Se solicita a la población cualquier información que ayude a dar con su paradero. La información puede proporcionarse de manera confidencial directamente con las autoridades y en la Fiscalía General del Estado de Durango.

En una publicación que acompaña una de las publicaciones que compartieron la ficha de búsqueda en redes sociales, se menciona que el menor ya se había extraviado anteriormente y que estuvo viviendo en Tuxpan, Nayarit, donde quizá pudiera encontrarse nuevamente.