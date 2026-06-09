Buscan a menores duranguenses que desaparecieron cuando viajaban en taxi a Mazatlán

En horas recientes, a través de redes sociales se solicitó la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar a dos menores originarios de Durango, quienes no han sido localizados luego de haber abordado un taxi con rumbo a Mazatlán.

De acuerdo con los reportes compartidos a través de redes sociales, los menores habrían abordado un taxi blanco con verde acompañados de otros dos jóvenes el domingo 7 de junio, y en el caso de uno de los adolescentes, la última conexión fue alrededor de las 2:30 de la tarde.

Los jóvenes fueron identificados como Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez, ambos de 16 años de edad, de quienes familiares desconocen su paradero desde hace más de un día.

Hasta ahora, solo se ha compartido una descripción de José Ricardo, quien tiene una estatura de 1.65 metros, complexión robusta, tez blanca, cabello lacio y negro, cara rectangular, ojos negros y redondos, nariz ancha, cejas semipobladas, orejas medianas y boca mediana con labios gruesos.

Al momento de su desaparición, vestía short de color gris, huaraches de color negro y playera color claro.

Sobre Jesús Isabel no se han proporcionado mayores datos, solo que viajaba junto a José Ricardo, y al parecer también con otro joven de nombre Sabdiel, de quien no se han proporcionado más datos.

Se pide a la ciudadanía, tanto de Durango como de Mazatlán, que en caso de tener información que ayude a dar con su paradero la comuniquen a través de los números de emergencias correspondientes.