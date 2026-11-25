Una vez más, un duranguense necesita de la ayuda de la ciudadanía para tratar de recuperar un objeto que extravió en la ciudad. En esta ocasión, se trata de un monedero que, además de dinero, contenía documentos personales de gran importancia y boletos para un viaje que tenía programado.

A través de un mensaje que llegó a El Siglo de Durango, la persona afectada solicitó apoyo para localizar sus pertenencias, luego de que las perdiera durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre, sobre la calle Circuito Interior, frente a las instalaciones de lo que anteriormente era la planta maquiladora de Carhartt.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con su relato, el incidente ocurrió por la mañana, alrededor de las 11:00 horas, luego de que descendiera de una camioneta y, por un descuido, el monedero cayó al suelo sin que se percatara.

Sin embargo, tras el hecho, en cámaras de vigilancia de la zona se pudo captar el momento en que un motociclista que circulaba por el lugar se detiene brevemente, desciende de su unidad y recoge el objeto que se encontraba sobre la vía pública.

La persona afectada explicó que dentro del monedero llevaba identificaciones mexicanas y estadounidenses, tarjetas, otros documentos personales, dinero en efectivo y, especialmente, unos boletos que necesitaba para realizar un viaje que tenía previsto para este mismo día.

Por ello, hizo un llamado a quien haya encontrado el objeto para que tenga la consideración de devolverlo, pues aseguró que su principal preocupación no es recuperar el dinero, sino contar nuevamente con sus documentos y boletos.

“Lo que realmente necesito recuperar son mis documentos y mis boletos”, expresó en uno de los mensajes enviados a este medio.

Asimismo, señaló que no busca generar problemas ni hacer reclamos a quien tomó el monedero, sino únicamente recuperar sus pertenencias, por lo que pidió a la ciudadanía compartir la información para aumentar las posibilidades de encontrarlo.

¿Cómo ayudar?

En caso de que alguien reconozca al motociclista que aparece en las imágenes, tenga información sobre el paradero del monedero o pueda aportar algún dato que ayude a localizarlo, puede comunicarse directamente a través de este medio, para hacer llegar la información y contribuir a que sus documentos y boletos regresen a sus manos.