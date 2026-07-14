Buscan a mujer que salió de su casa en un poblado de Durango y ya no regresó

A través de redes sociales, familiares de una mujer duranguense solicitan la ayuda de la ciudadanía para localizarla, pues salió de su casa en el poblado Cerro Gordo y no volvió.

De acuerdo a la información, los hechos ocurrieron el 13 de julio, cuando Claudia Arreola salió de su domicilio aproximadamente a las 7:00 horas , y desde entonces no tienen noticias de ella.

La mujer es de cabello oscuro con algunas canas, siempre lo trae recogido, es de complexión media, tez morena clara y no tiene alguna seña particular en específico.

Se desconoce qué vestimenta utilizaba el día que salió de su casa, por lo que piden identificarla con las características anteriores.

En caso de tener alguna información de su paradero, puedes comunicarte a los números de la imagen o al 911.