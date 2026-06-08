Buscan a niño de 7 años desaparecido en la colonia Hidalgo en Durango

La madrugada de este lunes se activó un operativo de búsqueda para localizar a un niño de siete años de edad que fue reportado como extraviado en el municipio de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de la 01:00 horas y señalaba la desaparición del menor de iniciales F.A.G.R., quien presuntamente salió del lugar donde se encontraba bajo el cuidado de una familiar y no regresó a su domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada por su madre, María de Jesús, el menor había asistido a una convivencia durante la tarde-noche del domingo y permanecía al cuidado de una tía.

Según el relato, al concluir la reunión el niño manifestó que se dirigiría a su casa por cuenta propia; sin embargo, al transcurrir varias horas, sus familiares se percataron de que no había llegado a su destino.

Tras recibir el reporte, personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas estableció comunicación con la madre del menor e inició recorridos en los alrededores de la colonia Hidalgo con la finalidad de localizarlo.

Como señas particulares, se informó que el niño tiene cabello castaño, lacio y con corte tipo militar, tez clara, una estatura aproximada de 1.20 metros y complexión delgada. Al momento del reporte no se contaba con información sobre la ropa que vestía.

Mientras continuaban las labores de localización durante la madrugada, la madre del menor se trasladó a la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente y formalizar los protocolos de búsqueda.