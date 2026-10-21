Buscan a Yosdel Amairani, menor desaparecida en Durango; dijo que iría a trabajar a otro estado

A través de publicaciones difundidas a través de redes sociales, se pidió la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar a una menor de 15 años de edad, originaria de Durango, quien salió de su casa y hasta ahora se desconoce su paradero. Familiares se encuentran preocupados, pues la adolescente habría comentado a una amiga que se iba a trabajar a otro estado.

De acuerdo con publicaciones realizadas en redes sociales, la menor de nombre Yosdel Amairani Nevárez Salazar, de 15 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado martes 20 de octubre.

Familiares señalan que, de acuerdo con una amiga de la menor, Yosdel Amairani habría comentado que se iría a trabajar a otro estado, aunque no se especificó a dónde.

Piden ayuda para localizarla

Se comenzó a difundir información relacionada con la menor con el objetivo de tratar de localizarla lo antes posible.

Yosdel Amairani cuenta con una estatura de 1.58 metros y un peso de 55 kilogramos, tiene cabello negro, largo y ondulado, ojos cafés, y como señas particulares tiene una cicatriz en la ceja izquierda y un lunar en la mejilla del mismo lado.

La última vez que fue vista, la menor vestía una chamarra negra con cierre frontal y gorro, una playera blanca tipo polo, un pantalón azul deslavado en la parte frontal y tenis negros con blanco.

Se pide a la ciudadanía su colaboración para dar con el paradero de la menor lo antes posible, ante el temor de que pueda ser víctima de algún delito. En caso de tener información que ayude a dar con el paradero de la adolescente, se solicita comunicarlo al número de emergencias 911.