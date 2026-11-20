Familias que habitan en asentamientos irregulares de Durango podrían acceder a mayores facilidades para regularizar sus terrenos y obtener certeza jurídica sobre su patrimonio, conforme a una propuesta de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

La iniciativa plantea establecer mecanismos de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales, así como las autoridades federales, para agilizar los trámites de regularización. El proceso incluiría acompañamiento técnico, jurídico y administrativo, desde la identificación de los terrenos hasta su incorporación formal al desarrollo urbano.

Al presentar la propuesta, el diputado local Noel Fernández Maturino explicó que existen asentamientos originados por invasiones, ventas informales o transacciones realizadas por personas que no tenían facultades legales para vender los predios. Algunos de estos lugares tienen más de 30 años de antigüedad, por lo que sus habitantes continúan sin documentos que acrediten legalmente la propiedad.

El planteamiento también contempla los terrenos de proyectos de vivienda autogestionada, autoproducida y autoconstruida, además de incorporar los siete elementos del derecho a una vivienda adecuada, como seguridad en la tenencia, servicios e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Fernández Maturino, presidente de la Comisión de Vivienda, señaló que la propuesta fue integrada con la participación de distintas dependencias e instituciones, entre ellas el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi), Catastro Estatal y autoridades municipales.