Buscan alianza entre autoridades, familias y medios para atender suicidios

En el Congreso del Estado de Durango se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental del Estado para establecer protocolos de cobertura de conductas suicidas, y mecanismos de posvención para familiares sobrevivientes.

Durante la sesión ordinaria, la diputada local Daniela Soto señaló que la propuesta busca fortalecer la prevención y el acompañamiento institucional mediante alianzas entre autoridades, especialistas, sociedad y medios de comunicación.

“Esta iniciativa pretende construir alianzas entre instituciones, especialistas, familias, sociedad y medios de comunicación”, dijo.

La iniciativa contempla que el Instituto de Salud Mental del Estado emita, en un plazo no mayor a 180 días naturales después de aprobada la reforma, un Protocolo de Actuación para Medios de Comunicación en Materia de Conducta Suicida.

De acuerdo con la exposición presentada, la propuesta retoma criterios técnicos incluidos en el Cuadernillo Básico para la Prevención del Suicidio 2023 y se alinea con el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio impulsado por autoridades federales de salud mental.

Asimismo, incorpora el denominado “Efecto Papageno”, respaldado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el cual plantea que una comunicación responsable puede generar esperanza y acompañamiento en personas vulnerables.

Finalmente, la legisladora destacó que la iniciativa también contempla el principio de no revictimización y busca proteger la dignidad de las familias sobrevivientes, evitando la exposición innecesaria o el tratamiento inadecuado de información sensible durante procesos de duelo.