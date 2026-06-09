Buscan ampliar protección contra vulneración a la intimidad digital en Durango
Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado busca fortalecer la protección de la privacidad digital en Durango mediante la incorporación de nuevas conductas relacionadas con el acceso, uso y difusión no autorizada de información personal en entornos tecnológicos.
La propuesta fue presentada por el diputado local Fernando Rocha y plantea actualizar el marco legal para responder a riesgos derivados del uso de dispositivos electrónicos, aplicaciones y plataformas digitales. Entre las modificaciones se contempla ampliar la protección jurídica a archivos digitales, datos biométricos, equipos electrónicos y otros medios de almacenamiento de información personal.
La iniciativa también establece que cualquier acceso, manipulación o difusión de información privada deberá contar con el consentimiento expreso de la persona titular. Además, incorpora como posibles conductas sancionables prácticas como la geolocalización indebida, el espionaje digital y la alteración o difusión de imágenes sin autorización.
De acuerdo con el legislador, la propuesta surge ante el crecimiento de los riesgos asociados al entorno digital y busca brindar mayores herramientas de protección a la ciudadanía, particularmente a niñas, niños, adolescentes y familias que realizan una parte importante de sus actividades cotidianas mediante medios electrónicos. La iniciativa será analizada por las comisiones legislativas correspondientes antes de continuar su proceso parlamentario.