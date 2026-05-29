Buscan añadir a Guanaceví, Tepehuanes y Ocampo en Plan de Justicia

El Congreso del Estado de Durango aprobó un exhorto dirigido al Gobierno Federal para solicitar la incorporación de los municipios de Guanaceví, Tepehuanes y Ocampo al Plan de Justicia y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas, para fortalecer obras, programas y acciones en beneficio de las comunidades originarias de esas regiones.

La propuesta busca que estos municipios reciban atención prioritaria en rubros como infraestructura básica, salud, educación, vivienda, electrificación, agua potable y caminos rurales, al considerar que se trata de zonas con importantes rezagos sociales y una amplia presencia de población indígena.

Durante la presentación del punto de acuerdo, el diputado local Bernabé Aguilar Carrillo señaló que el Plan de Justicia del Gobierno Federal tiene como finalidad atender de manera integral las necesidades más apremiantes de los pueblos originarios mediante acciones coordinadas entre dependencias federales, gobiernos estatales y autoridades comunitarias.

El legislador indicó que incluir a Guanaceví, Tepehuanes y Ocampo dentro de este esquema permitiría fortalecer proyectos relacionados con rehabilitación de caminos, drenaje sanitario, infraestructura educativa y equipamiento médico, generando mejores condiciones de vida para las familias indígenas de la región.

Aguilar Carrillo sostuvo que esta medida representa un acto de reconocimiento y justicia social para comunidades que históricamente han enfrentado condiciones de rezago y limitaciones en el acceso a servicios básicos.

Al sumarse al exhorto, el diputado local Iván Soto Mendía afirmó que la atención a las comunidades originarias no debe entenderse como una concesión, sino como un compromiso permanente con la inclusión y el desarrollo regional equilibrado.

Por su parte, el legislador Héctor Herrera Núñez señaló que el exhorto busca avanzar en condiciones de mayor equidad para las comunidades indígenas y afromexicanas de Durango, mediante el fortalecimiento del acceso a servicios y oportunidades de desarrollo.