Buscan blindar al Hospital del Niño 460 de cambios en futuras administraciones

Se pretende que el servicio de atención a la salud para menores de edad que presta el Hospital del Niño 460 en el municipio de Durango continúe así durante otras administraciones y se proteja su funcionamiento.

El regidor Ariel Maa López informó que en el Cabildo de Durango se aprobó una iniciativa impulsada para crear un reglamento que proteja el funcionamiento y la vocación de este lugar, y así se pueda garantizar que siga ofreciendo una atención especializada a niñas y niños.

En la propuesta se establecen reglas para proteger al hospital de posibles retrocesos en futuras administraciones y evitar que su finalidad pueda modificarse de manera arbitraria.

Reiteró que el objetivo es darle certeza y permanencia a una institución que está dedicada a la salud de los menores de edad, incluso de otros municipios y ciudades.

“El reglamento es para que mañana nadie venga a inventar locuras con un espacio que es de todos. Que no llegue una administración y quiera convertirlo en una bodega, una oficina o cualquier otra cosa. El Hospital del Niño 460 debe seguir siendo un hospital”, apuntó.

Maa López puntualizó que, más allá de la administración actual, se requiere dejar un legado para Durango y garantizar que el hospital siga cuidando de la niñez por muchas generaciones.