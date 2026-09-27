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Buscan contactar a familiares de Javier González tras accidente en la carretera al Mezquital

Buscan contactar a la familia de Javier González tras un accidente en la carretera al Mezquital. Comparte para ayudar a localizarla.

Buscan contactar a familiares de Javier González tras accidente en la carretera al Mezquital

Buscan contactar a familiares de Javier González tras accidente en la carretera al Mezquital

REDACCIÓN WEB
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Una publicación difundida este domingo solicita ayuda para contactar a los familiares de Javier González González, quien sufrió un accidente en el kilómetro 15 de la carretera al Mezquital, a la altura del poblado Colonia Felipe Ángeles.

De acuerdo con el reporte, el hombre se impactó contra la parte trasera de una camioneta. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y lo trasladaron inconsciente. Entre sus pertenencias se encontró una credencial de elector a su nombre, cuya fotografía fue compartida junto con la solicitud de apoyo.

Hasta el momento no se ha informado a qué hospital fue llevado ni se cuenta con una actualización sobre su estado de salud.

Quienes lo conozcan o puedan avisar a su familia pueden comunicarse con la Cruz Roja para solicitar información sobre el traslado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Servicios Públicos Accidente Roja, accidente, contactar, familiares

               

                
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