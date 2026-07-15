Buscan crear un registro municipal para hospedajes ofrecidos en plataformas digitales en Durango

En Durango buscan modificar el reglamento municipal para regular el hospedaje que se ofrece a través de plataformas digitales y redes sociales, con el objetivo de garantizar mayor seguridad a los visitantes que llegan a la ciudad.

La propuesta contempla que los espacios destinados para estancias cortas, medianas o de larga duración cumplan con condiciones dignas, cuenten con todos los servicios y ofrezcan garantías de seguridad, además de formar parte de un registro municipal.

El regidor de la Comisión de Turismo, Ignacio Orrante Ramírez, explicó que se trabajará en coordinación con el sector hotelero para elaborar la iniciativa de reforma al reglamento, con la finalidad de regular los servicios de hospedaje ofrecidos mediante plataformas digitales.

Indicó que el propósito es brindar las mejores condiciones de seguridad a quienes contratan departamentos, casas o habitaciones a través de plataformas para su estancia en Durango.

Añadió que también se busca prevenir accidentes y dar certeza de que los inmuebles cumplen con las certificaciones correspondientes, al igual que en caso de algún incidente, se pretende que exista una persona responsable del inmueble.

Marco jurídico

El regidor explicó que se solicita la colaboración del sector hotelero debido a que cuenta con experiencia en la prestación de servicios de hospedaje de manera segura y regulada.

La iniciativa pretende incorporar formalmente los servicios de hospedaje temporal ofrecidos mediante plataformas digitales a un marco jurídico municipal, además de reconocer la figura de hospedaje temporal turístico para incluirla dentro del reglamento correspondiente.

En cuanto al Registro Municipal de Hospedaje Temporal, se busca que cada inmueble cuente con un folio de inscripción, de manera que los usuarios tengan la certeza de que el servicio fue verificado y cumple con los requisitos establecidos para ofrecer una estancia segura.

El registro sería obligatorio para todas las personas físicas o morales que ofrezcan este tipo de servicio, con el fin de identificar los inmuebles autorizados y brindar mayor seguridad tanto a inquilinos como a propietarios y autoridades.

Asimismo, los hospedajes deberán contar con dictámenes en materia de Protección Civil, seguridad, higiene, salubridad, desarrollo urbano, uso de suelo y capacidad máxima de ocupación.