Buscan destrabar paro en mina de Tayoltita; anuncian reunión

Una comisión de representantes de las secciones 21 y 22 de Tayoltita, de la operación San Dimas de First Majestic, se reunirá este martes en Ciudad de México con directivos de la empresa para buscar una salida al conflicto laboral que mantiene paralizadas las actividades en la mina.

Los trabajadores señalaron que la reunión ocurre después de que el lunes representantes sindicales y directivos de la compañía sostuvieron un encuentro sin alcanzar acuerdos, por lo que el paro continúa.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran mejores condiciones de seguridad, atención a problemas relacionados con materiales y maquinaria, el pago del bono anual de productividad y el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, además de una revisión de la situación de los contratistas.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

A estas exigencias los manifestantes le sumaron dos incidentes que de acuerdo con la versión de los mineros se registrados el pasado 17 de septiembre, los cuales pudieron haber derivado en accidentes de mayor gravedad.

Uno de los casos ocurrió cuando un operador de scoop tram realizaba trabajos en un contrapozo y habría quedado en riesgo de ser atrapado por una carga de tepetate.

El segundo incidente involucró a un operador de máquina de pierna, quien estuvo en riesgo de ser alcanzado por una barra de perforación. Según los trabajadores, la barra alcanzó a rozarlo y únicamente le provocó un rasguño.

Los sindicalizados atribuyeron este último incidente a problemas relacionados con la calidad del acero utilizado para la barrenación y señalaron que las fallas en este material han sido reportadas desde hace más de dos años sin que, hasta ahora, se haya concretado una solución.

De acuerdo con su versión, ante el señalamiento se les informó que el material utilizado corresponde al que se encuentra disponible en el almacén, situación que cuestionaron debido a los riesgos que representa para quienes laboran en las áreas de operación.

Los trabajadores sostienen que las condiciones de seguridad, junto con los problemas en materiales y equipo, forman parte de los principales motivos que llevaron al paro en la operación San Dimas.

La comisión sindical trasladada a Ciudad de México buscará abordar estos puntos con los directivos de First Majestic y alcanzar acuerdos que permitan resolver el conflicto y reanudar las actividades en la mina de Tayoltita.