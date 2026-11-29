Elementos de la Policía Investigadora del Delito iniciaron la búsqueda de un joven cuyo paradero se desconoce desde la tarde de este sábado, luego de que presuntamente consumiera una gomita que contenía tetrahidrocannabinol (THC).

Se trata de Bryan Jesús, de 24 años de edad, cuya desaparición fue reportada por una de sus familiares aproximadamente a las 19:00 horas del 28 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada a los investigadores, compañeros de trabajo del joven presuntamente le dieron la golosina , después de cuyo consumo comenzó a manifestar que se sentía mal.

Sus compañeros lo subieron a una camioneta; sin embargo, el malestar continuó, por lo que Bryan Jesús descendió del vehículo y salió corriendo en las inmediaciones de la carretera a México y la calle Carrola Antuna.

Sus familiares intentaron establecer comunicación telefónica con él y, aunque respondió algunas llamadas, se negó a proporcionar su ubicación, argumentando que lo estaban siguiendo.

Al momento de su desaparición vestía sudadera gris y pantalón azul; es de tez morena, complexión delgada y mide aproximadamente 1.80 metros de estatura.

Personal especializado en la búsqueda de personas desaparecidas estableció comunicación con la familia, obtuvo una fotografía del joven e inició las labores para dar con su paradero.