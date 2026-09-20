Buscan en Durango dar continuidad a la atención después de un intento de suicidio

Establecer un plan individual de seguimiento para las personas que hayan presentado una conducta suicida, así como mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de su atención, es el objetivo de una propuesta de reforma a la Ley de Salud Mental y Prevención de Adicciones.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Nadia Milán Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud Pública, quien señaló que la atención no debe concluir cuando una persona supera una emergencia, sino continuar para identificar y atender factores de riesgo que permanezcan después de un intento de suicidio.

La propuesta contempla mecanismos para identificar los casos, dar continuidad a la atención y coordinar a las instituciones competentes, bajo principios de dignidad, autonomía y confidencialidad. La legisladora planteó que el uso de información entre instituciones debe limitarse a lo necesario para garantizar una atención adecuada.

De acuerdo con los datos citados en la iniciativa de Milán Ramírez, en Durango se registraron 164 defunciones por suicidio durante 2024 y 126 en 2025. Para este último año, señaló una tasa de 9.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional.