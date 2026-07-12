Buscan en Durango que programas sociales incluyan igualdad sustantiva

En el Congreso del Estado se propuso reformar la Ley de Desarrollo Social de Durango para incorporar el principio de igualdad sustantiva como eje rector en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la población.

La iniciativa fue presentada por el diputado local Fernando Rocha Amaro y busca armonizar la legislación estatal con los principios constitucionales en materia de igualdad , planteando específicamente que este principio se integre en la planeación, ejecución, interpretación y evaluación de las acciones de desarrollo social. De aprobarse, la ley también incluiría una definición de igualdad sustantiva y establecería que los programas sociales cuenten con indicadores para medir su contribución a la reducción de las brechas de desigualdad.

De acuerdo con el documento, la igualdad sustantiva reconoce que las personas enfrentan condiciones distintas para ejercer sus derechos , por lo que las políticas públicas deben considerar esas diferencias para garantizar un acceso efectivo a los beneficios del desarrollo social.