Buscan endurecer castigos por trata de menores mediante redes sociales y videojuegos

La trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes ya no opera solamente en estaciones de autobús, calles, terminales o centros de explotación física; hoy se incuba, acelera y ejecuta también desde pantallas, perfiles falsos, chats privados, plataformas de redes sociales, servicios de mensajería, videojuegos en línea y ecosistemas digitales diseñados para la interacción permanente.

"Cuando el enganche ocurre en un entorno digital el daño no es menor ni accesorio; por el contrario, la capacidad de acecho, manipulación, segmentación de víctimas y expansión del control criminal se multiplica".

Al plantearse lo anterior, en la Cámara de Diputados federal se impulsó una iniciativa para considerar como modalidad agravada de la trata de personas cuando el enganche, transporte o captación de menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender ni resistir el significado del hecho, se realice mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales o videojuegos.

Además, se contempla que sólo para ese supuesto esta conducta no admitirá beneficios de libertad anticipada ni reclasificación a tipos penales menores como estupro o corrupción, cuando exista evidencia de fines de explotación o reclutamiento criminal.

Mediante la reforma al artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara busca blindar la ley frente al reclutamiento digital, lo que constituye una decisión de protección integral, actualización jurídica y defensa de la niñez y la adolescencia.

El documento también se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.