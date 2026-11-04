Buscan endurecer penas en Durango por maltrato animal

Con el objetivo de frenar la crueldad hacia los animales y atender las demandas de colectivos y especialistas, se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, la Ley de Educación y la Ley de Protección y Bienestar Animal.

El diputado Fernando Rocha informó que la propuesta contempla sancionar con penas de prisión que van desde los tres meses hasta los tres años, además de multas económicas que van de las 36 hasta las 216 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que representa montos aproximados de entre cuatro mil y 25 mil pesos.

Refirió que después de mesas de diálogo con defensores de los derechos de los animales, la iniciativa busca castigar conductas como el envenenamiento, el abandono y el descuido que deje a los animales sin sustento básico.

Asimismo, se incorporará de manera formal al Código Penal el delito de zoofilia, sancionando todo acto de abuso sexual en contra de los animales.

Con estas modificaciones se busca clasificar de forma clara las faltas graves y garantizar sanciones proporcionales para salvaguardar el bienestar animal en la entidad.

Por lo que reconoció la participación de asociaciones, especialistas, colectivos y personas defensoras de los animales, quienes compartieron sus experiencias y planteamientos para identificar las necesidades que deben atenderse desde el marco legal.