Buscan evitar que estudiantes de prepa dependan de la IA para hacer tareas

El uso de la inteligencia artificial entre estudiantes de educación media superior representa un reto para las instituciones educativas, que buscan adaptar las actividades escolares para aprovechar esta tecnología sin descuidar habilidades como la escritura, la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico.

Javier Ibarra Guel, subsecretario de Educación Media Superior del estado, señaló que no es posible evitar que los jóvenes tengan acceso a estas herramientas, por lo que la estrategia debe centrarse en enseñarles a utilizarlas como apoyo para el aprendizaje y no como un sustituto de sus propias capacidades.

Explicó que, durante las reuniones con las academias docentes, particularmente en el área de tecnologías, se ha planteado la necesidad de transformar las actividades escolares para incorporar la inteligencia artificial y combinarla con ejercicios que fortalezcan el desarrollo cognitivo.

Entre las alternativas mencionó actividades de escritura, dibujo y deporte, con las que se busca mantener el interés de los estudiantes y promover habilidades que no deben quedar desplazadas por el uso de herramientas digitales.

El funcionario sostuvo que el desafío también implica trabajar con los maestros y los padres de familia para generar conciencia sobre el uso responsable de la tecnología, de manera que los estudiantes puedan aprovecharla para aprender y desarrollar nuevas capacidades.

RESTRICCIÓN DE CELULARES

Respecto al uso de teléfonos celulares durante las clases, explicó que en educación media superior los dispositivos electrónicos personales deben limitarse a actividades académicas previamente programadas, mientras que en educación básica existe una política de restricción y en educación superior no se contempla la misma limitante.

Aclaró que todavía se trabaja en los lineamientos correspondientes para educación media superior, por lo que consideró necesario establecer reglas claras que permitan a los docentes aplicar las disposiciones sin incurrir en irregularidades.

Ibarra Guel señaló que no se trata de prohibir la inteligencia artificial ni los teléfonos celulares, sino de orientar a los jóvenes para que estas herramientas contribuyan a su formación académica y no sustituyan el esfuerzo de investigar, leer y desarrollar sus propios conocimientos.