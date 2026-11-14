Buscan evitar que padres ausentes reclamen manutención a sus hijos en Durango

Los padres que hayan abandonado injustificadamente a sus hijos durante la infancia podrían perder el derecho a exigirles una pensión alimenticia en la edad adulta, cuando se compruebe que incumplieron de manera grave y reiterada con sus obligaciones, de acuerdo con una iniciativa de reforma al Código Civil de Durango.

La propuesta, presentada por el diputado local Osbaldo Santillán Gómez, busca que los tribunales analicen los antecedentes de cada caso antes de determinar si un progenitor puede reclamar manutención a sus hijos, particularmente cuando durante su niñez no les proporcionó alimentos, educación, atención médica ni apoyo económico, pese a tener posibilidades para hacerlo.

El planteamiento establece que la limitación no se aplicaría automáticamente por el solo señalamiento de abandono. La persona que solicite esta medida tendría que presentar pruebas ante la autoridad jurisdiccional, que deberá valorar las circunstancias particulares, los antecedentes de incumplimiento, las resoluciones judiciales y la capacidad económica que tuvo el padre o la madre durante la infancia de sus hijos.

También podrían considerarse como elementos de prueba los registros en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, aunque su inscripción no determinaría por sí sola la resolución.

La iniciativa distingue entre quienes dejaron de cumplir por causas justificadas, como enfermedad, discapacidad, desempleo o dificultades económicas, y quienes, teniendo recursos para atender a sus hijos, decidieron desentenderse de sus responsabilidades. Por ello, el propósito no sería castigar la pobreza ni dejar sin protección a las personas adultas mayores, sino evitar que quienes abandonaron injustificadamente a sus hijos puedan exigirles manutención sin que se examine primero su propio incumplimiento.