Buscan extras en Durango para participar en grabación de serie de televisión

La actividad audiovisual en Durango continúa generando oportunidades para la comunidad artística local. Ahora, la agrupación Actores Activos de Durango lanzó una convocatoria dirigida a hombres y mujeres mayores de edad interesados en participar como extras en la grabación de una serie de televisión que comenzará su proceso de filmación durante el mes de agosto.

La invitación está abierta a personas mayores de edad que deseen formar parte de la producción, la cual contempla trabajo remunerado para quienes sean seleccionados. Con ello, se busca integrar talento local a un proyecto audiovisual que se desarrollará en territorio duranguense.

Durango se ha consolidado como uno de los principales destinos para la industria cinematográfica y televisiva en México, gracias a sus escenarios naturales, infraestructura y tradición como locación de producciones nacionales e internacionales. En este contexto, la participación de extras representa una oportunidad para que habitantes del estado vivan de cerca la experiencia de una producción profesional y contribuyan al desarrollo del sector audiovisual.

¿CÓMO POSTULARSE?

Los interesados pueden solicitar mayores informes a través del número de WhatsApp 6182288489 o mediante la página de Facebook Actores Activos de Durango, donde se brinda información sobre el proceso de registro y participación.

El llamado forma parte de los preparativos para el inicio del rodaje, previsto para este mes de agosto, y busca reunir a un amplio grupo de personas que deseen integrarse a esta nueva producción televisiva que tendrá como escenario el estado de Durango.