La corrección de actas, los trámites de doble nacionalidad, la orientación jurídica y la repatriación de restos fueron algunos de los temas planteados por migrantes duranguenses durante una reunión virtual con representantes del Congreso del Estado y dependencias estatales.

En el encuentro participaron la diputada Verónica González Olguín, integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), así como representantes del Registro Civil y de la Dirección de Atención y Protección al Migrante y su Familia. El propósito fue conocer las dificultades que enfrentan quienes radican en Estados Unidos para realizar trámites y acceder a servicios relacionados con Durango.

Entre las inquietudes expuestas estuvieron la atención en las oficinas de representación en Estados Unidos, la participación de clubes y organizaciones de migrantes y las necesidades de quienes regresan a la entidad. También se abordaron la orientación educativa, los apoyos para la reintegración y l os procedimientos para trasladar a Durango los restos de personas que fallecen en el extranjero.

Durante el diálogo se identificó la necesidad de fortalecer la atención en comunidades de California y Chicago, reactivar espacios de participación de las organizaciones migrantes y mejorar la información sobre los servicios disponibles. Los planteamientos serán canalizados a las instituciones correspondientes para establecer responsables y mecanismos de seguimiento.

La Jugocopo señaló que estos encuentros buscan mantener la comunicación con los duranguenses que viven fuera del país y facilitar el acceso a trámites y servicios, sin que la distancia sea un obstáculo para ejercer sus derechos.