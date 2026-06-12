Buscan fortalecer al campo con mayor apoyo a productores duranguenses

La ampliación del programa de acopio de frijol y la creación de mecanismos para mejorar su comercialización forman parte de las acciones planteadas para brindar mayor certidumbre a los productores agrícolas de Durango.

Al realizar un pronunciamiento en el Congreso del Estado, el diputado local Osbaldo Santillán Gómez destacó que el programa de acopio alcanzará las 47 mil 800 toneladas de frijol, manteniendo el precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, medida que busca fortalecer los ingresos de las familias dedicadas a esta actividad.

El legislador informó además que se instalará una mesa permanente de trabajo entre Alimentación para el Bienestar, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, con el propósito de dar seguimiento a la comercialización del producto. También se prevé integrar una base de datos sobre volúmenes de producción y ubicación de cosechas para facilitar la vinculación con mercados nacionales e internacionales.

Santillán Gómez señaló que durante el ciclo agrícola anterior se produjeron más de 130 mil toneladas de frijol en Durango, por lo que consideró necesario impulsar políticas permanentes que incluyan financiamiento, infraestructura de almacenamiento, tecnificación y mecanismos eficientes de comercialización para fortalecer la actividad agrícola.

Sostuvo que los productores requieren condiciones que les permitan obtener una remuneración adecuada por su trabajo y contar con certeza sobre la colocación de sus cosechas, por lo que llamó a mantener el respaldo institucional al sector como una estrategia permanente y no únicamente como respuesta a situaciones coyunturales.