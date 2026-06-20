Buscan fortalecer la partería en Durango, ante mortalidad materna y neonatal

Los últimos datos de la Secretaría de Salud de Durango revelan una disminución gradual en el número de parteras tradicionales capacitadas en la entidad, situación que coincide con los altos índices de mortalidad materna y neonatal registrados en el estado. Ante este panorama, fue instalado el Comité Estatal de Partería, cuyo objetivo será fortalecer la atención materna y perinatal, especialmente en comunidades alejadas.

Durante la semana que concluye, autoridades de salud tomaron protesta a los integrantes de dicho comité, integrado por parteras tradicionales de distintos municipios de Durango.

De acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Salud, en 2019 se tenía un registro de 117 parteras tradicionales capacitadas. Para agosto de 2024, la cifra se había reducido a 56, lo que representa una disminución superior al 50 por ciento.

De estas 56 parteras, 51 se encontraban adscritas a la Jurisdicción Sanitaria Número 1. De ellas, 46 correspondían al municipio de Mezquital, tres a Pueblo Nuevo, una a Tamazula y una más a San Dimas.

En la Jurisdicción Sanitaria Número 2 únicamente se contabilizaban cinco parteras, distribuidas entre los municipios de Cuencamé, Gómez Palacio y Lerdo.

Aunque durante 2026 la Secretaría de Salud no ha actualizado públicamente el número de parteras registradas, sí anunció la creación del Comité Estatal de Partería, cuya función será impulsar la atención integral materna y perinatal dentro del sistema estatal de salud.

Además, el organismo establecerá criterios para la incorporación de la partería tradicional en la atención integral de la salud materna y perinatal en las unidades médicas de la entidad.

"Esto es sumamente importante porque nuestras parteras tradicionales, que todavía son numerosas en localidades muy alejadas, representan un eslabón fundamental en la atención de la salud materna y perinatal. Si las capacitamos, sensibilizamos y mantenemos una comunicación constante con ellas, podemos fortalecer significativamente la atención", señaló Citlali Solís Campos, directora de Salud Pública.

BUSCAN REDUCIR MUERTES MATERNAS

La funcionaria agregó que el comité también puede contribuir a reducir la mortalidad materna, problema que ha afectado al estado durante los últimos años.

Los registros más recientes indican que durante 2025 se contabilizaron 17 muertes maternas en Durango, cifra 70 por ciento superior a la registrada en 2024. De esos casos, cinco fueron clasificados en el rubro de "sin atención y otras", es decir, ocurrieron fuera de una unidad de salud.

Hasta el 11 de mayo de este año, la entidad acumulaba cuatro muertes maternas.

En cuanto a la mortalidad neonatal, Durango continúa entre las entidades con mayores tasas del país. Mientras la media nacional es de 15.6 defunciones por cada mil nacidos vivos, en el estado la tasa alcanza las 16 muertes por cada mil nacimientos.