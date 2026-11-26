Los incrementos anuales del valor catastral de las viviendas podrían limitarse a un máximo de 10 por ciento a partir del año 2028, con el propósito de evitar aumentos abruptos en el impuesto predial y dar mayor certidumbre a las familias sobre el pago de esta contribución.

La medida forma parte de una iniciativa presentada por el diputado local Martín Vivanco Lira, que plantea establecer un límite al aumento del valor catastral utilizado como base para calcular el predial, sin impedir que los municipios actualicen sus registros ni afectar la recaudación necesaria para financiar servicios públicos.

El tope no aplicaría cuando el incremento del valor del inmueble derive de modificaciones físicas, como construcciones, ampliaciones, fusiones o subdivisiones de terrenos, entre otros supuestos contemplados en la propuesta.

El legislador argumentó que el valor de una propiedad puede aumentar por el desarrollo de la zona donde se encuentra, aunque los ingresos de sus habitantes no crezcan en la misma proporción. Esta diferencia, señaló, puede generar dificultades para cubrir el impuesto, elevar la morosidad e incluso presionar a las familias a abandonar sus viviendas.

La iniciativa también propone que los municipios contemplen descuentos por pago anual anticipado, así como para personas adultas mayores, con discapacidad, jubiladas y pensionadas. Cada ayuntamiento conservaría la facultad de establecer los porcentajes, plazos y requisitos mediante su respectiva Ley de Ingresos.

El proyecto busca equilibrar la capacidad de los municipios para recaudar recursos con la posibilidad de que las familias conserven su patrimonio sin enfrentar incrementos excesivos en sus contribuciones.