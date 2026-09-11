Buscan frenar desperdicio de agua con instalación de medidores ultrasónicos en canales de riego

La instalación de medidores ultrasónicos permitirá mejorar el control y distribución del agua en el Distrito de Riego 52, al contar con mediciones precisas de los volúmenes que son enviados a las parcelas de la región.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que los equipos serán adquiridos mediante un trabajo coordinado entre la dependencia, el Distrito de Riego 52 y los cinco módulos de riego que operan en esta zona.

Los medidores serán colocados estratégicamente en los principales canales de riego y permitirán conocer en tiempo real el caudal de agua que circula por la infraestructura , sin necesidad de tener contacto directo con el líquido ni realizar cortes en las tuberías.

De acuerdo con Conagua, esta tecnología permitirá reducir pérdidas por fugas y sobre-riegos, además de mejorar la planeación y distribución del recurso entre los productores agrícolas.

Una de las ventajas de los equipos ultrasónicos es que pueden realizar mediciones sin obstruir el paso del agua, por lo que su funcionamiento no se ve afectado de la misma manera por la presencia de sedimentos o basura en los canales.

Delgado Gallegos señaló que la adquisición forma parte de las acciones para modernizar la infraestructura hidroagrícola y avanzar en la tecnificación del campo, además de hacer más eficiente y transparente la distribución del agua entre los usuarios del Distrito de Riego 52.