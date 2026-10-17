Buscan garantizar acceso a apoyos y financiamiento para mujeres del campo en Durango

Las mujeres del sector rural de Durango podrían tener mayores oportunidades de acceso a capacitación, financiamiento y programas de desarrollo mediante una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado, propuesta en el Congreso local para reconocer su participación en las actividades productivas y fortalecer su autonomía económica.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Ana María Durón Pérez, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, conmemorado cada 15 de octubre. La legisladora señaló que las mujeres participan en labores agrícolas, cuidado de ganado, conservación de semillas, transformación de productos y comercialización, aunque su contribución no siempre recibe reconocimiento formal.

Durón Pérez advirtió que la falta de reconocimiento puede dificultar que algunas mujeres accedan directamente a apoyos gubernamentales, capacitación o financiamiento, especialmente cuando los documentos de las unidades productivas están a nombre de otra persona. Por ello, planteó que las oportunidades se otorguen por derecho propio y no únicamente por su relación familiar con quien aparece como titular de la tierra.

Como referencia de la participación femenina en el sector, la diputada citó el Censo Agropecuario 2022, que registró en Durango 89 mil unidades de producción agropecuaria, de las cuales casi 80 mil estaban activas. Además, identificó a 36 mil mujeres que participaban en la mano de obra agropecuaria o forestal.

La legisladora también destacó que las mujeres del campo suelen combinar sus actividades productivas con labores domésticas y de cuidado familiar, muchas veces sin remuneración. Consideró que las políticas públicas deben reconocer esa contribución y responder a las necesidades económicas y sociales de las mujeres que sostienen a sus familias y comunidades.

La propuesta busca incorporar estos objetivos en la legislación estatal para fortalecer las oportunidades de desarrollo de las mujeres rurales y reconocer su papel en la economía del campo duranguense.