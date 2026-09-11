Buscan garantizar testamentos en braille para personas con discapacidad visual en Durango

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de Durango busca eliminar restricciones para que las personas con discapacidad visual puedan decidir, en igualdad de condiciones, la forma en que desean otorgar su testamento.

La propuesta fue presentada por el diputado local Otniel García Navarro, a nombre de la Comisión de Justicia, y plantea modificar el artículo 1402 del Código Civil del Estado. El cambio se enfoca en garantizar que, cuando una persona con discapacidad visual solicite contar con una versión de su testamento en escritura braille, esta posibilidad no quede condicionada a que una notaría disponga de determinadas condiciones técnicas.

Según explicó, actualmente el Código Civil establece que el testamento puede realizarse en escritura braille y contempla condiciones para ello. La modificación pretende cambiar ese esquema para que la voluntad del testador sea el elemento que determine el acceso a esta modalidad.

La propuesta tiene como antecedente una reforma aprobada en 2022, cuando se incorporó al Código Civil la posibilidad de que el testamento contara, además de la versión en castellano, con una versión en escritura braille. La iniciativa busca ahora modificar la forma en que ese derecho puede ejercerse en la práctica.

El planteamiento también deriva del proceso de consulta realizado por el Congreso durante 2025 en materia de discapacidad, mediante mesas de trabajo en Durango y Gómez Palacio, en las que participaron personas con discapacidad, asociaciones, activistas, familiares, personas cuidadoras y especialistas.