Buscan habilitar baños públicos en el Centro Histórico de Durango

Las autoridades municipales anunciaron un acercamiento con comerciantes y empresarios del Centro Histórico para que puedan habilitar el uso de sanitarios para los visitantes, principalmente para quienes recorren la zona durante la noche.

La Gerencia del Centro Histórico presentó el proyecto mediante el cual comerciantes y empresarios podrían ofrecer en sus establecimientos el servicio de baños públicos , permitiendo a los visitantes utilizar los sanitarios a cambio de una cuota, lo que además les representaría un ingreso extra.

Aunque muchos establecimientos ya ofrecen este servicio de manera gratuita a sus clientes durante el día, se busca que también pueda brindarse por la noche, con el fin de evitar que las personas utilicen otros espacios de la vía pública.

La gerente del Centro Histórico, Minka Hernández Campuzano, señaló que es principalmente durante la noche cuando han detectado la necesidad de este servicio, sobre todo para las personas que salen de los bares, a fin de evitar que hagan sus necesidades en lugares no permitidos.

Como primer acercamiento, se buscará trabajar con los propietarios de estacionamientos públicos para que puedan habilitar este servicio.

Indicó que el proyecto se desarrollará en coordinación con la Dirección de Fomento Económico y Turismo, con el propósito de ofrecer algún incentivo a quienes proporcionen este servicio sanitario.

"Hay que decirlo: tampoco es un préstamo; sería un servicio que ofrecería un comercio y que también representaría un ingreso extra para estos establecimientos", expresó.