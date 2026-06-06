Buscan impulsar donación de órganos y prevenir enfermedades cardiovasculares en Durango

La diputada local Georgina Solorio García presentó una propuesta de reforma a la Ley de Salud del Estado de Durango, a nombre de las y los integrantes de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, con el propósito de promover una mayor cultura de la donación de órganos y armonizar la legislación local con disposiciones de la Ley General de Salud.

Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que la donación de órganos representa uno de los actos de mayor solidaridad humana, al permitir que personas con enfermedades complejas puedan acceder a tratamientos que les ofrezcan una nueva oportunidad de vida. En ese sentido, consideró necesario fortalecer las acciones de información y concientización para que más ciudadanos conozcan la importancia de este proceso.

Explicó que, aunque Durango se encuentra entre las entidades con mayores índices de donación de órganos en el país, todavía persisten factores sociales y culturales que limitan la participación de las familias en este tipo de decisiones, principalmente por desconocimiento o falta de información suficiente sobre los procedimientos y beneficios que implica la donación.

La iniciativa también plantea reforzar las estrategias de prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, padecimientos que figuran entre las principales causas de muerte y discapacidad en la población. Para ello, busca actualizar el marco jurídico estatal y alinearlo con las disposiciones federales en materia de salud pública.

La legisladora destacó que la propuesta tiene como finalidad colocar a las personas y a sus familias en el centro de las políticas públicas de salud, mediante acciones que permitan tanto salvar vidas a través de los trasplantes como reducir los riesgos asociados a enfermedades crónicas que afectan a miles de ciudadanos.

Finalmente, consideró que el fortalecimiento de la cultura de la donación y la prevención de enfermedades representa una medida que puede generar beneficios directos para la población, al ampliar las posibilidades de atención médica oportuna y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan problemas graves de salud.