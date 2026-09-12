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SALUD DURANGO

Buscan incluir medicamentos para depresión y ansiedad en servicios básicos de salud en Durango

La iniciativa busca fortalecer la referencia, seguimiento y acompañamiento de pacientes.

Buscan incluir medicamentos para depresión y ansiedad en servicios básicos de salud en Durango

Buscan incluir medicamentos para depresión y ansiedad en servicios básicos de salud en Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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La atención de la depresión y la ansiedad podría adquirir carácter prioritario dentro de los servicios de salud en Durango, además de incluir medicamentos y tratamientos esenciales para estos trastornos, de acuerdo con una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado.

El diputado local Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, planteó que la legislación contemple la detección, prevención y control de ambos padecimientos, al considerar su relación con factores asociados a la ideación y consumación del suicidio.

La propuesta también busca que el acceso a medicamentos para atender problemas de salud mental forme parte de los servicios básicos, así como establecer mecanismos de planeación para su adquisición, almacenamiento y distribución, con el objetivo de reducir interrupciones de tratamientos por falta de abasto.

Además, la iniciativa plantea fortalecer la referencia, seguimiento y acompañamiento de pacientes para facilitar el acceso oportuno a atención psicológica, médica y psiquiátrica. El planteamiento parte de que la atención de estos trastornos no debe limitarse a situaciones de emergencia, sino intervenir desde la detección y prevención.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: salud mental Durango Salud Durango depresión ansiedad atención, servicios, medicamentos, salud

               

                
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