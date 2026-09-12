Buscan incluir medicamentos para depresión y ansiedad en servicios básicos de salud en Durango

La atención de la depresión y la ansiedad podría adquirir carácter prioritario dentro de los servicios de salud en Durango, además de incluir medicamentos y tratamientos esenciales para estos trastornos, de acuerdo con una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado.

El diputado local Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, planteó que la legislación contemple la detección, prevención y control de ambos padecimientos, al considerar su relación con factores asociados a la ideación y consumación del suicidio.

La propuesta también busca que el acceso a medicamentos para atender problemas de salud mental forme parte de los servicios básicos, así como establecer mecanismos de planeación para su adquisición, almacenamiento y distribución, con el objetivo de reducir interrupciones de tratamientos por falta de abasto.

Además, la iniciativa plantea fortalecer la referencia, seguimiento y acompañamiento de pacientes para facilitar el acceso oportuno a atención psicológica, médica y psiquiátrica. El planteamiento parte de que la atención de estos trastornos no debe limitarse a situaciones de emergencia, sino intervenir desde la detección y prevención.