Buscan jóvenes en Durango para participar en nueva serie estudiantil; así puedes entrar al casting

Una nueva producción estudiantil se prepara para comenzar grabaciones en Durango y ya abrió una convocatoria para encontrar a jóvenes interesados en formar parte del proyecto. A través de redes sociales comenzó a circular un casting call dirigido específicamente a hombres que cumplan con determinadas características físicas.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la cuenta @whataway2die_, la producción corresponde a una serie estudiantil que tiene previsto comenzar su etapa de grabación a finales de octubre . La participación, según especifica el anuncio, no será remunerada.

¿Qué perfil buscan para el casting?

El llamado está dirigido a chicos de 21 años o que aparenten esa edad, por lo que no necesariamente sería indispensable contar exactamente con esa edad siempre que la apariencia coincida con el personaje que la producción busca interpretar.

Entre las características solicitadas se encuentra una estatura aproximada de 1.70 metros, además de tez clara, cabello corto y de color castaño oscuro o claro .

Hasta el momento, el anuncio no detalla cuál será la temática de la serie, el número de episodios, las locaciones que serán utilizadas durante las grabaciones ni el tipo de personaje que interpretará la persona seleccionada, por lo que estos detalles podrían darse a conocer directamente a quienes entren en contacto con el equipo encargado del casting.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Los interesados que cumplan con el perfil pueden ponerse en contacto mediante mensaje directo en la cuenta de Instagram desde la que se publicó la convocatoria, además del número de WhatsApp señalado dentro del propio anuncio.

La convocatoria representa una oportunidad especialmente para jóvenes que busquen comenzar a adquirir experiencia frente a las cámaras o involucrarse en producciones audiovisuales locales, aunque es importante considerar que se trata de una colaboración estudiantil y sin remuneración económica.

Por ahora, la selección continúa abierta de cara al inicio de grabaciones previsto para finales de octubre, mientras se espera que próximamente puedan conocerse mayores detalles sobre la producción, su historia y el resto del elenco.