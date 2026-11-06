Buscan mejorar presión y distribución de agua potable en la ciudad de Durango

Más de 100 mil habitantes de la ciudad de Durango podrían beneficiarse con el Acuaférico Norte, proyecto que contempla una inversión conjunta de 80 millones de pesos y la instalación de más de 3.2 kilómetros de conducción hidráulica para ampliar la distribución de agua potable.

La diputada Daniela Soto Hernández expuso que la obra contará con aportaciones de 40 millones de pesos del Gobierno del Estado y una cantidad igual del Ayuntamiento de Durango. Durante su intervención, reconoció la coordinación entre ambos órdenes de gobierno para desarrollar la infraestructura.

El proyecto contempla ampliar la conducción del agua proveniente de la Planta Potabilizadora Guadalupe Victoria , mediante interconexiones con los Tanques Gemelos de Los Remedios y el tanque Tapias. Posteriormente, la red se extendería hacia los depósitos que abastecen a los fraccionamientos Lomas del Parque y El Saltito, así como a la colonia La Virgen.

De acuerdo con la legisladora, uno de los objetivos es mejorar la presión y distribución del servicio, avanzar hacia un suministro continuo durante las 24 horas y reducir gradualmente la dependencia de los pozos profundos , mediante un mayor aprovechamiento del agua potabilizada.