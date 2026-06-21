Buscan ordenar desarrollos turísticos en la sierra de Durango para proteger recursos naturales

Con la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico Participativo en Durango habrá diversos cambios, tanto para el crecimiento de la ciudad bajo criterios ecológicos como para el sector turístico, principalmente en las actividades de ecoturismo y los desarrollos de cabañas.

No existía una actualización desde hace 13 años y, en aquel momento, no se contempló el crecimiento de los desarrollos turísticos en la sierra, por lo que ahora es necesario ordenarlo para proteger los recursos naturales y garantizar la conservación de la sierra, señaló Guillermo Orozco Orozco, director municipal de Medio Ambiente.

Al respecto, expresó: “Este instrumento de planeación permitirá tener un crecimiento ordenado del territorio. El ordenamiento ecológico territorial nos indica la vocación y el uso del suelo, lo que nos permite contar con una visión clara del crecimiento que registra el municipio de Durango”.

El director explicó que este instrumento está vinculado con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del sector Mezquital, mediante el cual se podrán definir zonas de protección, conservación y recarga hídrica.

El Comité está integrado por servidores públicos y funcionarios de dependencias ambientales federales, estatales y municipales, conformando un grupo multidisciplinario para que todos los sectores sean tomados en cuenta.

Además, se realizará una actualización de la normatividad, la cual deberá pasar por una validación estatal con el acompañamiento de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente durante las cinco etapas que contempla este instrumento de planeación.

Una vez concluido el instrumento, también deberá ser validado por la federación, a través de la Semarnat, dependencia que verificará el cumplimiento de todos los lineamientos y requisitos establecidos.