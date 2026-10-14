Buscan poner orden a los anuncios y fachadas en el Centro Histórico de Durango

Las autoridades del municipio de Durango buscan que los comercios del Centro Histórico cumplan con la normativa que establece determinados colores y lineamientos para la colocación de anuncios y publicidad, con el objetivo de mantener una imagen urbana armónica.

Se ha detectado disparidad en la colocación de lonas y anuncios de ofertas y promociones, además de infraestructura no permitida, como pendones y otros elementos publicitarios, principalmente en el Corredor Constitución, señalan.

La gerente del Centro Histórico, Minka Hernández Campuzano, explicó que se proporcionará información a empresarios y comerciantes sobre la normativa vigente desde hace más de 10 años, relacionada con la homologación de colores y anuncios en el primer cuadro de la ciudad.

Aseguró que la intención es que se cumpla la normativa aprobada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en cuanto a los colores de las fachadas y la colocación de infraestructura publicitaria.

Dijo que un Centro Histórico con una imagen armoniosa se puede convertir en un atractivo turístico más competitivo. Por ello, se busca homologar la imagen de los establecimientos, aunque reconoció que la mayoría de los comercios ya utiliza colores incluidos en la paleta establecida.

ENTREGAN DÍPTICOS

Con la entrega de dípticos informativos a los comerciantes, se pretende dar a conocer la normativa que regula los colores de las fachadas y los anuncios de los establecimientos.

La funcionaria reiteró que se debe homologar la imagen urbana de los negocios de acuerdo con los lineamientos del INAH, ya que su cumplimiento contribuirá a mejorar estos espacios.

Además de cumplir con los requisitos básicos para operar, como las licencias de funcionamiento, los dictámenes anuales, los refrendos y los permisos correspondientes, los negocios formales y quienes cuentan con autorización para vender en la vía pública deberán respetar esta normativa, así como permitir el libre tránsito.

Por ejemplo, los toldos y las salientes están permitidos a la altura del vano o marco de la puerta, únicamente en colores lisos y mates, como azul marino, verde, café, terracota y vino.

Los anuncios volados o colgantes solo están permitidos en estacionamientos, hoteles, escuelas, hospitales, farmacias y museos, y deben colocarse a una altura mínima de 2.5 metros libres desde el piso.

Los anuncios integrados y con relieve están permitidos en obras nuevas, pero deben colocarse en la parte lisa de la fachada, sin obstruir puertas ni ventanas.

En los ventanales o vidrios se puede colocar el nombre o logotipo de la empresa, pero este solo debe ocupar entre el 10 y el 20 por ciento de la superficie total.