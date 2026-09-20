Buscan prevenir engaños en actos patrimoniales de adultos mayores en Durango

El Congreso del Estado analizará una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado, para reforzar las medidas de protección para personas adultas mayores durante actos jurídicos relacionados con sus bienes y vivienda.

La propuesta fue presentada por el diputado local Noel Fernández Maturino, quien planteó que antes de formalizar una operación patrimonial, las personas mayores reciban una explicación clara sobre sus consecuencias jurídicas , los derechos que conservan y aquellos que podrían perder.

La iniciativa contempla que, cuando las circunstancias lo ameriten, el notario pueda entrevistarse en privado con la persona adulta mayor, sin la presencia de quienes pudieran beneficiarse del acto, para identificar posibles presiones, amenazas, manipulación o promesas engañosas. La medida deberá aplicarse sin considerar la edad, por sí misma, como una incapacidad para decidir.

El planteamiento no busca impedir donaciones, compraventas, poderes o testamentos, sino establecer condiciones para que estas decisiones se tomen con información suficiente y de manera libre. También propone informar sobre alternativas para proteger la vivienda y la subsistencia, como la posibilidad de reservar derechos de usufructo o habitación en una donación, cuando así corresponda a la voluntad de la persona.