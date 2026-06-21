Buscan prevenir más casos de autolesión en policías de Durango

La Secretaría de Seguridad Pública estatal implementó una estrategia de orientación informativa sobre prevención del suicidio y promoción de la salud mental dirigida a cadetes, elementos policiales y personal administrativo del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), como parte de las acciones de formación y bienestar institucional.

La actividad fue impartida por el especialista Jacobo Isaac Enríquez Esparza, representante de la asociación civil JACS, a través de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana, en coordinación con la dirección del ISSPE, encabezada por la licenciada Zully Teresita Sifuentes Flores.

Durante la exposición se abordaron herramientas para la identificación y atención de crisis emocionales, pensamientos suicidas e intentos de autolesión, además de la importancia de la intervención oportuna y la canalización adecuada de casos de riesgo en el estado de Durango.

También se destacó el uso del número de emergencias 911 como vía de acceso al programa Línea Amarilla, denominado “Una llamada a la vida”, enfocado en la atención inmediata de situaciones relacionadas con salud mental y la prevención de conductas de riesgo.