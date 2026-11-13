Buscan proteger a docentes de Durango de las agresiones físicas y digitales

Las agresiones físicas, verbales, psicológicas y digitales contra maestros podrían contar con un mecanismo específico de prevención y atención en Durango, mediante un protocolo estatal que también contemple el seguimiento de los casos y el respaldo a la salud mental del personal educativo.

La propuesta forma parte de una iniciativa de reformas a la Ley de Educación del Estado, presentada por la diputada local Flora Leal Méndez, que plantea establecer acciones institucionales para atender la violencia contra maestras y maestros, así como promover su bienestar emocional y psicosocial.

El proyecto contempla mecanismos de actuación para proteger a los docentes frente a amenazas, intimidaciones y agresiones dentro de su entorno laboral. También busca que las autoridades educativas desarrollen acciones de prevención, atención y seguimiento a las afectaciones emocionales que puedan derivarse de estas situaciones.

La iniciativa considera que las responsabilidades del personal docente se han ampliado, pues además de las actividades de enseñanza debe atender conflictos escolares, violencia, acoso, discriminación, problemas familiares y rezago educativo, a lo que se agregan las cargas administrativas y las presiones laborales.

Leal Méndez advirtió que estas condiciones pueden provocar estrés, ansiedad y agotamiento, por lo que planteó que la salud mental de los maestros no debe considerarse únicamente un asunto individual, sino también una responsabilidad de las instituciones educativas.