Buscan que Buen Fin incentive la economía local y lleve bienes de calidad a las familias

Al enfatizar que construir un entorno de paz y tranquilidad es una responsabilidad compartida, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo, celebró el inicio del operativo de seguridad del Buen Fin.

Se busca que esta estrategia sea un ejercicio de responsabilidad, voluntad política, sensibilidad y, teniendo como prioridad la paz y la tranquilidad de la sociedad.

Refirió que en el operativo de seguridad participan los tres órdenes de gobierno, con acciones en los 39 municipios de la entidad.

“Confiamos en que este Buen Fin será una oportunidad de redinamizar la economía. Como empresarios, esperamos tener buenas ventas y nuestros clientes, esperan adquirir buenos productos y servicios, a precios muy atractivos”.

“Y que mejor manera de lograr esta interacción que saber que estamos siendo cuidados y protegidos por nuestros cuerpos de seguridad”, manifestó durante su mensaje.

Refirió que un Buen Fin exitoso, tiene su base en el intercambio económico, pero también “habla de armonía, de confianza y de estabilidad que a todos nos beneficia”, mencionó.

Por lo que exhortó a que el Buen Fin sea una plataforma para incentivar la actividad económica, hacer crecer las empresas y llevar bienes y servicios de calidad a las familias.

Estrategia comercial

El Buen Fin se llevará a cabo a partir de este 13 y hasta el 17 de noviembre y se prevé que los comercios ofrezcan ofertas y promociones.

A nivel nacional, el Buen Fin 2025 reportó ventas por 219 mil 200 millones de pesos y aproximadamente 215 mil negocios participantes. En Durango hubo ventas por mil millones de pesos.

Entre los giros con mayor actividad en Durango estuvieron electrónica, telefonía, ropa, calzado, perfumería, juguetes y turismo. De acuerdo con estimaciones del comercio local, el incremento en ventas fue de aproximadamente 30 por ciento.

En esta edición 2026 se espera superar las cifras logradas durante los años anteriores.